Donald Trumpek 'gerra deklaratu' die hedabideei

Donald Trump AEBko presidente berriak bakeak egin zitun inteligentzia zerbitzuarekin CIA agentziaren egoitzara larunbatean egindako bisitan, hedabideei "gerra" deklaratzeaz gain.

Washingtonen bere aurka egindako "Emakumeen Martxa" jendetsuari dagokionez, Twitter bidez erantzun die parte hartzaileei, hauteskundeetan ez zutela bozkatu leporatzeko:

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.