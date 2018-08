Peña Nieto cancela su viaje a EE. UU. tras las amenazas de Trump

Enrique Peña Nieto, el presidente de México ha anunciado este jueves que la cancelación del viaje que tenía previsto realizar el próximo 31 de enero a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Donald Trump.

"Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", ha afirmado Peña Nieto en su cuenta de la red social Twitter.

Sin embargo, ha reiterado la voluntad de México "de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones".

El anuncio del gobernante mexicano se produce horas después de que Trump amenazara este jueves con cancelar la reunión con Peña Nieto, si México no acepta pagar por el "tan necesario" muro que quiere construir en la frontera.

"Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)", señaló Trump en Twitter.

