Internacional

Estados Unidos

Trump firma la orden para construir el muro en la frontera con México

agencias

25/01/2017

El presidente de EE. UU. ha firmado la autorización de la obras, que comenzarán dentro de varios meses. Peña Nieto insiste en que México no pagará el muro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles la orden ejecutiva que autoriza la construcción de un muro en la frontera con México, tal como prometió que haría en campaña electoral.

Trump ha aprovechado su visita al Departamento de Seguridad Nacional para estampar su rúbrica en decretos relativos a seguridad, tanto fronteriza como interior, y avanzar así en unos planes cuestionados por su vecino del sur.

El mandatario ha explicado en una entrevista a ABC News que su objetivo es comenzar a levantar el muro "en cuanto se pueda". "En cuanto sea físicamente posible", ha explicado, horas antes de firmar la orden ejecutiva.

De esta forma, y aunque la planificación se iniciará "inmediatamente", las obras aún podrían retrasarse varios "meses", ha añadido Trump, que ve en este muro una herramienta contra el tráfico ilegal en la frontera.

"Va a ser bueno para México. Queremos un México muy estable y muy sólido", ha afirmado.

El mandatario estadounidense ha insistido durante la entrevista en lo que "siempre" ha dicho, que la construcción "será de alguna forma reembolsada por México".

Trump no ha aclarado cómo -ha admitido que puede ser "complicado"-, pero ha subrayado que obligará al país vecino a asumir el "cien por cien" de unas obras de las que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ya se ha desmarcado.

(Donald Trump muestra la firma que autoriza la construcción del muro. Foto: EFE)

Enrique Peña Nieto "lamenta y reprueba" la decisión

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", dijo el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en un mensaje televisado.

Por otra parte, ante las demandas de cancelación por parte de políticos mexicanos, el canciller de México, Luis Videgaray, afirmó que la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo estadounidense Donald Trump, prevista para el 31 de enero, sigue en pie.





Contra las ciudades que protegen a inmigrantes

Por otro lado, Donald Trump también ha firmado la orden ejecutiva que niega los fondos federales a las llamadas "ciudades santuarios", que protegían de la deportación a los indocumentados.

De este modo, se suprimirán fondos federales a las ciudades que se nieguen a proporcionar a las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen, entre las que se incluyen Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

Poco antes, en su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha explicado que dentro del plan para reforzar la frontera con México se aumentará el número de agentes y crearán nuevos centros de detención para los inmigrantes aprehendidos en la frontera.

Durante la campaña electoral, Trump ya prometió que actuará contra estas urbes, llamadas "ciudades santuario", cifradas en unas 300 en Estados Unidos.

(Valla que actualmente divide el estado de Texas y Ciudad Juárez. Foto: EFE)