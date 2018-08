La Justicia sigue sin dejar a Trump aplicar su veto migratorio

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. ha decidido rechazar la apelación del Gobierno del presidente Donald Trump sobre el veto migratorio impuesto por el presidente, por lo que este permanecerá bloqueado.

Según el documento judicial, al que ha tenido acceso Efe, el tribunal ha rechazado el recurso de la Administración estadounidense para que volviera a entrar en vigor la prohibición, por lo que es previsible que el caso termine en manos del Tribunal Supremo.

Los tres jueces del tribunal han confirmado de manera unánime la sentencia del juez federal James Robart, quien había decidido el viernes pasado que el veto de Trump debía ser suspendido tras la demanda interpuesta por los estados de Washington y Minesota por el "daño inmediato e irreparable" que podría causar de seguir en vigor.

Asimismo, han rechazado los argumentos presentados por el Gobierno, quienes alegaron durante las audiencias de esta semana que el bloqueo del veto ponía en peligro al país y que la corte no tenía potestad para revisar el caso.

Según los jueces, el Gobierno "falló" en demostrar en su recurso de emergencia que la seguridad nacional estaba en juego por culpa del bloqueo de la prohibición.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!