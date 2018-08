Trumpen migrazio debekua blokeatuta mantendu du AEBko Justiziak

AEBko Apelazio Gorteak Donald Trumpen Gobernuak migrazioaren inguruan egindako debekua dela eta aurkeztutako helegitea errefusatu du, hori dela eta, blokeatuta jarraituko du.

Ebazpenak dioenez, Efek jakin ahal duenaren arabera, Auzitegiak Administrazio estatubatuarrak egindako helegitea errefusatu du, hortaz, litekeena da auzia Auzitegi Gorenean erabakitzea.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!