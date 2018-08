Internacional

Disidentes cubanos en España

Los presos cubanos exiliados dicen que no se sienten libres en España

Redacción

15/07/2010

Los integrantes del llamado "Grupo de los 75" llegados a España han pedido a Castro que libere inmediatamente a los que no quieren salir de la isla.

Los presos cubanos exiliados en España han afirmado hoy que aún no se sienten libres en España, por encontrarse en un "limbo jurídico" al no tener ningún papel que les acredite que ya no volverán a prisión, y que su excarcelación es una condición insuficiente para que la UE suavice su política hacia Cuba.

En una multitudinaria rueda de prensa en Madrid, seis de los disidentes excarcelados han asegurado que nunca pedirán autorización para volver a su país y han exigido la puesta en libertad de los presos que no quieren salir de Cuba para probar la voluntad de cambio del Gobierno de La Habana.

"Si tenemos que pedir un permiso para regresar a la patria, es que no somos libres, no somos inmigrantes, sino que somos

refugiados. Sigo siendo un perseguido político", ha confesado Julio César Gálvez.



Llegan otros dos disidentes a España

Otros dos disidentes excarcelados por el Gobierno cubano han llegado este jueves al aeropuerto de Madrid Barajas acompañados por sus familiares.

En total, suman unas 23 personas los acompañantes de disidentes excarcelados que abandonaron anoche La Habana rumbo a España.

Con esta tercera tanda ascienden a 11 los presos políticos liberados por el régimen castrista que han llegado a España desde que el Ejecutivo cubano anunció el 7 de julio pasado su disposición de sacar de las cárceles a 52 disidentes del Grupo de los 75 intelectuales, periodistas y opositores detenidos en la ola de represión de la primavera de 2003 y que aún permanecían entre rejas.





Denuncia de las condiciones de las cárceles

"Kafka no hubiera escrito algo peor", resume Ricardo González, uno de los once presos políticos cubanos acogidos en España, después de pasar siete años en un penal de la isla antes de ser liberado esta semana.



González y otros cinco compañeros integrantes del llamado "Grupo de los 75" han contado lo que padecieron entre barrotes hasta su excarcelación.

"Convivimos con ratas, con cucarachas, con alacranes, y les voy a hablar claro, como tiene que hablar una persona cuando tiene que decir la verdad: con la mierda, señores, con el excremento. No es mentira", apunta Julio César Gálvez, un veterano periodista de 63 años condenado a quince años de cárcel.