El autor del atentado era británico y lo había investigado el MI5

23/03/2017

Scotland Yard ha detenido a ocho personas en seis operaciones. Hay siete personas en estado crítico; el número de fallecidos ha sido reducido a cuatro.

La Policía británica ha detenido a ocho personas en un total de seis oepraciones, entre ellas, una redada en una vivienda en la localidad de Birmingham, según ha informado Scotland Yard en una comparecencia hecha pública esta manaña.

La operación, en la que han participado en torno a un centenar de agentes durante toda la noche, está relacionada con el atentado perpetrado el miércoles frente al Parlamento.

La primera ministra británica, Theresa May, ha desvelado este jueves que el autor del atentado de Londres nació en Reino Unido y que fue investigado en el pasado por el MI5 aunque actualmente no estaba en el radar de los servicios antiterroristas.

Según May, por lo que se sabe hasta ahora "actuó en solitario" y se cree que lo hizo movido por la ideología islamista. La primera ministra no ha desvelado su identidad y ha explicado que hace unos años el MI5 le investigó por terrorismo extremista pero como una "figura periférica".

Por otra parte, May ha adelantado que se reforzarán las medidas de seguridad en el país pero no se elevará la alerta terrorista, que se mantiene en el segundo nivel más alto, ya que por el momento no hay información de Inteligencia que invite a pensar en otro posible atentado.

Según Mark Rowley, portavoz de la Policía, el autor del atentado se "inspiró en el terrorismo internacional", aunque aún no ha trascendido su nombre. Las personas detenidas estarían actuando en el entorno de Birmingham, Londres y una localidad sin especificar.

Rowley ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que no faciliten la identidad del supuesto autor del atentado. "Sigo pidiendo que su nombre no sea publicado porque estamos en una fase tan sensible de nuestra investigación y, como he declarado, todavía se están realizando arrestos y registros", ha explicado.

Mark Rowley, durante su comparecencia. Foto: EFE

"I would continue to ask the media not to identify the attacker whilst we are at a sensitive stage in our investigation" #WestminsterAttack — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23 de marzo de 2017

El máximo responsable en materia de lucha antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres ha subrayado que en este momento sus agentes "no tienen información concreta sobre nuevas amenazas al público". "Nuestra investigación está en marcha, sigue desarrollándose en todo momento y se centra en su motivación, su preparación y sus socios", ha afirmado, en referencia a las investigaciones sobre el autor del atentado, según informa Scotland Yard.

La cadena británica BBC ha indicado que existen pruebas de que el vehículo que se utilizó en el ataque había sido alquilado en Birmingham, si bien no se ha confirmado todavía este extremo.

Por su parte, el ministro británico de Defensa, Michael Fallon, ha dicho que el Gobierno y las fuerzas de seguridad trabajan sobre la base de que el atentado cometido ayer en Londres está "ligado al terrorismo islámico".

En declaraciones a Radio 4 de la BBC, Fallon ha declarado que, aunque aún se está investigando, "se asume que esto está relacionado de alguna manera con el terrorismo islámico".

El ministro de Defensa, Fallon, en una imagen reciente. Foto: EFE

Cuatro muertos, 29 heridos

Cuatro personas murieron en el atentado, incluidos el agresor, un policía británico de 48 años, Keith Palmer, otro varón de entre 40 y 50 años, y una mujer de 43 años, Aysha Frade, que tenía nacionalidad británica aunque era de origen gallego.

29 se encuentran en estos momentos heridas en hospitales, siete de ellas muy graves. Entre los heridos, hay 12 británicos, tres franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un chino, un irlandés, un italiano y dos griegos.

Ataque terrorista en Londres

Despliegue de policías armados en la capital

Sadiq Khan, el alcalde de Londres, ha anunciado un despliegue de policías armados en las calles de la ciudad. "Los londinenses no serán intimidados", ha destacado.

"Habrá policías armados y desarmados en nuestras calles desde esta noche para mantener la seguridad de los londinenses y de los que visitan nuestra ciudad", ha subrayado el alcalde.

"Quiero tranquilizar a todos los londinenses y a todos nuestros visitantes, que no se alarmen. Nuestra ciudad es una de las más seguras del mundo", ha dicho Sadig Khan.