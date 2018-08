Atentatuaren egilea britainiarra zen eta MI5ek ikertu zuen iraganean

Britainia Handiko Poliziak zortzi pertsona atxilotu ditu gaur, osteguna, goizeko lehen orduan, gauez egindako sei operaziotan, tartean Birmingham hiriko etxebizitza batean, Scotland Yardek gaur, osteguna, goizean egindako agerraldi batean azaldu duenez.

Atxiloketak Erresuma Batuko Parlamentuaren aurrean egindako atentatu terroristarekin lotuta daude.

Theresa May lehen ministroak jakinarazi du Londreseko atentatuaren egilea Erresuma Batuan jaio zela eta, iraganean, MI5ek ikertu egin zuela, baina gaur egun ez zegoen terrorismoaren aurkako zerbitzuen ikerketapean.

Mayren arabera, orain arte darabilten datuen arabera, terrorista "bakarrik jardun" zen, ideologia islamikoak bultzatuta. Lehen ministroak ez du bere nortasuna zein den adierazi eta, azaldu duenez, MI5ek ikertu egin zuen orain dela urte batzuk muturreko terrorismoarekin lotura zuelakoan, baina bigarren mailako mehatxu bat bezala.

Bestalde, May aurreratu du segurtasun indarrak areagotuko direla, baina ez dute alerta terroristaren maila igoko. Egun, bigarren mailarik handienean dago, Inteligentzia zerbitzuak ez baitu uste beste atentatu bat izateko arriskuan direla.

Mark Rowley Poliziaren bozeramalearen esanetan, atentatuaren egilea "nazioarteko terrorismoan" oinarritu zen ekintza egiteko, baina ez du bere izena ezagutarazi nahi izan. Atxilotutako pertsonak Birmingham, Londresen eta zehaztu ez duten beste leku batean jarduten zuten.

BBC telebista kate britainiarrak iragarri du atentatua egiteko erabilitako autoa Birminghamen alokatu zuela terroristak, zenbait proben arabera, baina iturri ofizialik ez dute, momentuz, datua baieztatu.

Rowleyk atentatuaren ustezko egilea ez identifikatzea eskatu die hedabideei. "Izena ez publikatzeko eskatzen jarraitzen dut, ikerketaren une zail batean gaudelako eta, esan dudanez, miaketak eta atxiloketak egiten ari dira oraindik", azaldu du.

Mark Rowley, agerraldian. Argazkia: EFE

