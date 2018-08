Corea del Norte lanza un nuevo misil balístico al norte de Pyongyang

Corea del Norte realizó hoy un nuevo ensayo de un misil balístico que explotó minutos después del lanzamiento y que supuso un nuevo desafío de Pyongyang en plena etapa de tensión entre el régimen de Kim Jong-un y EEUU.

Se trata del tercer ensayo de misiles de Corea del Norte en solo este mes de abril y muestra la determinación de Pyongyang en avanzar en su programa armamentístico mientras Washington aumenta la presión diplomática y militar sobre el aislado régimen de Kim Jong-un.

El presidente de EEUU, Donald Trump, que fue informado de manera inmediata sobre el lanzamiento, utilizó su cuenta de Twitter para criticar la nueva provocación de Corea del Norte y volvió a involucrar a China en el cada vez más enquistado conflicto.

"Corea del Norte no respetó los deseos de China ni de su muy respetado presidente (Xi Jinping) cuando lanzó hoy, aunque sin éxito, un misil. ¡Mal!", dijo Trump en un mensaje.

