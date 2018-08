Ipar Koreak beste misil balistiko bat jaurti du Pyongyang iparraldean

Ipar Koreak beste misil balistiko bat jaurtitzeko saiakera egin du, eta bota eta minutu gutxira lehertu da. Kim Jong-un eta AEBren arteko tentsio giroa bete-betean dagoela egin dute ekintza Pyongyangen.

Ipar Koreak misilekin apirilean egin duen hirugarren saiakera honek agerian utzi du Pyongyangen arma programan aurrera egiteko duen asmoa; Washingtonek, aldiz, Kim Jong-unen erregimenaren aurkako presio diplomatikoa eta militarra areagotu du.

Bere aldetik, Donald Trump AEBko presidenteak Twitter bidez kritikatu du Ipar Korearen jaurtiketa eta Txina sartu du geroz eta nahastuago dagoen liskarrean.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!