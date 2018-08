Internacional

Relaciones internacionales

Trump no excluye atacar a Corea del Norte, pero prefiere la diplomacia

agencias | redacción

01/05/2017

"No lo sé, ya lo veremos", ha dicho el presidente estadounidense ante la pregunta de una solución militar. "Es un juego de ajedrez. No quiero que la gente sepa lo que estoy pensando", ha agregado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha rechazado la posibilidad de una acción militar en Corea del Norte tras las continuas provocaciones de Pyongyang, aunque ha insistido en su preferencia por una solución diplomática y en el papel clave de China para rebajar las tensiones.

"Si (el líder norcoreano Kim Jong-un) prepara una prueba nuclear, no estaré feliz. Y no creo que (el presidente chino) Xi (Jinping), que es un hombre muy respetado, esté feliz tampoco", ha afirmado Trump en una entrevista en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS.

Acerca de la posibilidad de que EE. UU. recurra a una solución militar ante las acciones del régimen norcoreano, ha dicho: "No lo sé, ya veremos".

Pyongyang realizó el sábado una nueva prueba de un misil balístico que al parecer explotó minutos después de su lanzamiento, según fuentes militares surcoreanas y de EE. UU.

El presidente estadounidense ha evitado pronunciarse al respecto y mantuvo su habitual vaguedad sobre el tema.

"Es un juego de ajedrez. No quiero que la gente sepa lo que estoy pensando", ha agregado.