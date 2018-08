Trump pidió al FBI que cerrara la investigación sobre Flynn, según NYT

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pidió en febrero pasado que el entonces director del FBI, James Comey, pusiera fin a una investigación sobre los nexos con Rusia de Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional, según informa The New York Times (NYT).

La petición está contenida en un documento que escribió Comey para recoger lo que había hablado con Trump. El Times no ha podido ver directamente ese documento, pero uno de los asistentes del ahora exdirector del FBI leyó al diario parte del texto.

"Espero que pueda dejar pasar esto", dijo Trump a Comey, según el texto que recoge el Times. "Es un buen tipo", insistió el presidente, según la versión del diario neoyorquino.

Exclusive: Donald Trump asked James Comey to end the Michael Flynn inquiry in February, Comey wrote in a memo then https://t.co/03tFcCgCkz