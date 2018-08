Flynni buruzko ikerketa ixtea eskatu zion Trumpek FBIri, NYTen arabera

Donald Trump AEBko presidenteak Michael Flynn Segurtasun Nazionaleko aholkulari ohiak ustez Errusiako ordezkariekin zituen loturen gaineko ikerketa bertan behera uztea eskatu zion aurreko otsailean James Comey FBIren orduko zuzendariari, New York Times (NYT) egunkariak argitaratu duenez.

Informazioa Comeyk -Trumpekin bildu ostean- idatzitako idazki batean omen dago. Halere, Timesek ezin izan du agiria zuzenean kontsultatu, baina FBIren zuzendari ohiaren laguntzaile batek irakurri ei dio.

"Espero dut hau alde batera utzi ahal izatea", esan omen zion Trumpek James Comey FBIaren zuzendari ohiari. "Gizon zintzoa da", berretsi zuen presidenteak, New Yorkeko hedabidearen esanetan.

Exclusive: Donald Trump asked James Comey to end the Michael Flynn inquiry in February, Comey wrote in a memo then https://t.co/03tFcCgCkz