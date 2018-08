La comunidad internacional condena el ataque y se solidariza con Manchester

El atentado de Manchester, en el que han muerto 22 personas y 59 han resultado heridas, ha provocado la inmediata condena de la comunidad internacional. Mandatarios como Donald Trump, Angela Merkel o Emmanuel Macron se han apresurado a mostrar su repulsa por lo acontecido tras el concierto de Ariana Grande así como mostrar su solidaridad con las víctimas. Las instituciones vascas han realizado concentraciones silenciosas este mediodía para condenar el atentado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa conjunta desde Belén con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, ha expresado sus condolencias por el atentado hoy sus" condolencias a los heridos y a las familias de las víctimas" y ha lamentado "la pérdida de vidas de tantos jóvenes inocentes" por "la maldad". Y ha añadido: "No les voy a llamar monstruos, porque les gustaría ese nombre. Les voy a llamar perdedores, porque eso es lo que son, unos perdedores".

La Unión Europea (UE) también se ha solidarizado con las víctimas. "Mi corazón está en Manchester esta noche. Todos nuestros pensamientos con las víctimas", ha escrito esta madrugada en su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también ha utilizado esta red social para expresar su solidaridad con el pueblo británico:

My deepest sympathies to @Number10gov and to the British people. Today we mourn with you. #Manchester https://t.co/0CENbCMPQr