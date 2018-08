Nazioarteak erasoa gaitzetsi du eta elkartasuna adierazi dio Manchesterri

22 pertsona hil eta 59 zauritu dira bart Manchesterren izandako atentatuan. Erasoa gogor gaitzetsi du nazioarteak. Besteak beste, Donald Trump, Angela Merkel eta Emmanuel Macron buruzagiek elkartasun mezuak bidali dizkiete biktimei eta Erresuma Batuari, eta atentatua salatu dute. Euskal erakundeek elkarretaratze isilak egin dituzte eguerdian.

Donald Trump AEBko presidentea Mahmud Abas Palestinako Aginte Nazionaleko presidentea ondoan zuela mintzatu da erasoaz, Betleemdik. Atentatuan zauritutakoei eta hildakoen senitartekoei bere "doluminak" azaldu dizkie, eta "hainbeste errugabe gazteren heriotza" deitoratu du. "Ez diet 'munstro' deituko, izen hori gustatuko litzaiekeelako. 'Galtzaile' deituko diet, horixe dira-eta, galtzaileak", gaineratu du.

Europar Batasunak ere elkartasun mezua helarazi die Erresuma Batuko herriari eta biktimei. "Bihotza Manchesterren dut gaur gauean. Biktimak ditut gogoan" idatzi du bart Donald Tusk Europako Kontseiluko presidenteak Twitterren.

Jean-Claude Juncker Europako Batzordeko presidenteak ere sare sozial hau erabili du doluminak adierazteko:

My deepest sympathies to @Number10gov and to the British people. Today we mourn with you. #Manchester https://t.co/0CENbCMPQr