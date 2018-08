22 muertos y 64 heridos en un atentado suicida en Manchester

Al menos 22 personas han muerto y 64 han resultado heridas en un atentado suicida, tras una explosión junto al estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, en la noche del lunes, después de terminar un concierto de la cantante Ariana Grande.

El incidente, que se ha producido sobre las 23:30 horas (en Euskadi), se está tratando como un ataque terrorista, según ha confirmado Theresa May y la propia Policía.

Durante la mañana, un hombre encapuchado ha reivindicado el atentado suicida en nombre del Estado Islámico, al asegurar que "esto es solo el principio", en un vídeo difundido por el experto marroquí en movimientos yihadistas Abdallah Rami.

En el vídeo, de solo 16 segundos, el hombre encapuchado, con la bandera negra del EI tras él, se expresa en inglés y señala que "los leones del Estado Islámico están empezando a atacar a todos los cruzados" (nombre que los yihadistas dan a los cristianos).

Varios niños fallecidos

"Puedo confirmar que hay niños entre los fallecidos", ha dicho el jefe de Policía de Manchester, Ian Hopkins, en rueda de prensa.

El agente policial ha añadido de que se trata de una investigación en marcha que busca establecer si el responsable del ataque "actuó solo o como parte de una red" terrorista.

"El autor, puedo confirmar, murió en el Arena. Creemos que el atacante llevaba un artefacto explosivo improvisado que él detonó, causando esta atrocidad", ha explicado Hopkins.

"Las familias y muchos jóvenes estaban disfrutando de un concierto en el Manchester Arena y perdieron la vida. Nuestros pensamientos están con las 22 víctimas que sabemos que han muerto, las 59 personas que resultaron heridas y sus seres queridos", ha añadido.

La población que se mantenga "alerta"

Al mismo tiempo, la ministra británica de Interior, Amber Rudd, ha calificado de "acto de barbarie" el atentado y ha señalado que ha sido un acto destinado a golpear a las personas "más vulnerables de nuestra sociedad" y provocar el "temor", pero ha recalcado que no lo conseguirán.

"Mis pensamientos y rezos están hoy con las familias y las víctimas que han resultado afectadas", ha dicho Rudd, antes de participar en una reunión de emergencia convocada por la primera ministra británica, Theresa May.

La titular de Interior ha pedido a la población que se mantenga "alerta", pero no "alarmada" y que si tiene algo que denunciar, que se ponga en contacto con las fuerzas del orden.

Los servicios de emergencia, junto con numerosas ambulancias, se han desplazado a los alrededores del estadio, donde se concentraban unas 20.000 personas para escuchar a la artista estadounidense.

Los servicios de trenes han sido suspendidos en la estación Victoria de Manchester, que está junto al estadio, y todas las líneas han sido cortadas tras el suceso.

Los testigos que asistían al concierto de Ariana Grande han descrito a los medios locales escenas de pánico tras escuchar una "enorme explosión".

"Todo el mundo estaba gritando y corriendo, el suelo estaba repleto de abrigos y teléfonos móviles. La gente simplemente lo arrojaba todo", ha relatado a la BBC Robert Tempkin, de 22 años.

La Policía ha confirmado que está dedicando "amplios recursos" al incidente, entre ellos artificieros y expertos en ataques terroristas.

Un portavoz del estadio Manchester Arena ha afirmado que la explosión se ha producido "fuera del recinto", con capacidad para 21.000 personas.

Los responsables del estadio han afirmado que el suceso ha ocurrido "en el espacio público" cuando "la gente estaba abandonando el espectáculo".

La Policía británica ha llevado a cabo posteriormente una "explosión controlada" en las inmediaciones del Manchester Arena, al detectarse un objeto sospechoso, pero finalmente se ha constatado que no se trataba de material explosivo. La detonación se ha producido en los jardines de Cathedral Gardens, frente a la estación de tren de Victoria y el recinto deportivo.

The reported suspect package at Victoria Coach Station has now been cleared. Not suspicious. Thanks for your patience.