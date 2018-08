Los británicos viven con inquietud la jornada electoral

La primera ministra británica, Theresa May, y su más directo rival, Jeremy Corbyn, ya han depositado sus votos en las elecciones anticipadas que celebra este jueves Reino Unido convocadas por la líder conservadora con vistas a reforzar su mandato de cara a negociar el Brexit con la UE.

May ha sido la primera en cumplir con la tarea. La primera ministra ha acudido acompañada de su marido, Philip, a un centro electoral en Sonning, en Berkshire, y se ha limitado a saludar a la prensa sin hacer declaraciones.

Por su parte, Corbyn se ha mostrado "muy orgulloso" de la campaña electoral de su grupo."Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Es un día de democracia. Acabo de votar y me siento muy orgulloso de nuestra campaña", ha señalado el político.

También ha cumplido con su derecho la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que ha votado en Glasgow.

Cast my vote with Philip and going to catch up with our campaign locally. Every vote counts - so please #VoteConservative in your area. pic.twitter.com/jpO6tD3OrT