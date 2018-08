Zalantza giroa nagusi, Erresuma Batuko hauteskundeetan

Theresa May Erresuma Batuko lehen ministro kontserbadoreak eta Jeremy Corbyn hautagai sozialdemokratak dagoeneko haien botoa eman dute Erresuma Batuko hauteskunde aurreratuetan. Europar Batasunetik (EB) ateratzeko negoziaketetan “akordio egokia” negoziatu ahal izateko garaipen sendoa lortu nahi du Mayk.

Erresuma Batuko lehen ministroa izan da bozka eman duen lehen hautagaia. Philip May bere senarrarekin batera hurbildu da Sonningeko hauteslekura. Berkshiren. Botoa eman ostean bertan zeuden kazetariak agurtu ditu, baina ez du adierazpenik egin nahi izan.

Bestalde, hauteskunde-kanpainan izandako lantaldearekin “oso harro” dagoela esan du Corbynek. “Mila esker gaur hona etorri zareten pertsona guztioi. Demokraziaren eguna da. Botoa eman berri dut eta oso harro nago hauteskunde-kanpainan zehar egindako lanarekin”, gaineratu du alderdi laboristaren hautagaiak.

Halaber, Nicola Sturgeon Eskoziako lehen ministroak ere bozka eman du, Glasgow hirian.

