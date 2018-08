Internacional

Londres

Los bomberos siguen trabajando en el edificio calcinado; ya hay 17 muertos

agencias

15/06/2017

Los bomberos ya han llegado a la última planta, pero no han podido hacer una búsqueda exhaustiva. Se estima que vivían unas 400-600 personas en los 120 apartamentos.

Los Bomberos de Londres continúan trabajando sin cesar en las labores de extinción y rescate a raíz del incendio de la torre Grenfell (Londres), el edificio de 24 pisos donde, hasta el momento, han fallecido 17 personas a causa del incendio que ha calcinado el inmueble, según informa la cadéna británica BBC.

La comisaria de los bomberos, Dany Cotton, ha admitido que "desconoce" el número de desaparecidos y ha recalcado que no esperan encontrar a nadie más con vida en el edificio.

Hasta el momento, los bomberos han logrado rescatar a 65 personas con vida del edificio, aunque numerosas personas siguen desaparecidas, por lo que el número de víctimas podría aumentar.

"En estos momentos, algunas de las estructuras internas del edificio no son consideradas seguras, pero el núcleo central sí. Mis bomberos llegaron a la última planta del edificio esta noche y han realizado una breve búsqueda inicial en las puertas", ha asegurado Cotton a la cadena de televisión británica ITV.

"Aunque hemos estado ahí arriba, no hemos podido realizar una búsqueda exhaustiva y hasta que el edificio no sea seguro no arriesgaré la seguridad de mis bomberos", ha añadido.

En el incendio, declarado sobre las 00:15 GMT de ayer, miércoles, 17 personas murieron y 80 han sido tratadas en seis hospitales, de las que 17 se encuentran en estado crítico, según los servicios de emergencia.

Un incendio calcina un edificio en Londres

"Trágicamente no esperamos ahora encontrar a nadie más con vida. Debido a la gravedad y el calor del fuego es un absoluto milagro si alguien estuviera con vida", ha declarado Cotton, en unas declaraciones hoy a la cadena Sky.

Cotton no ha podido dar una cifra sobre el número de personas que pudieron haber quedado atrapadas por las llamas en la torre Grenfell, un inmueble de 24 pisos con 120 apartamentos y en el que se estima que vivían entre 400 y 600 personas.

Las personas que vivían en la torre y consiguieron escapar pasaron la noche en centros de acogida en la zona mientras las autoridades buscan la manera de dar vivienda permanente a las personas afectadas por la tragedia.

Según los medios, expertos han cuestionado el revestimiento del edificio, colocado en 2015, que contenía polietileno y que explicaría la rapidez con que se extendieron las llamas.





"Investigación apropiada"

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha prometido este miércoles que habrá una "investigación apropiada" sobre el incendio que se ha desatado de madrugada en la torre de viviendas Grenfell, ubicada en la localidad londinense de Kensington, y que se ha cobrado al menos doce vidas, de acuerdo con el último balance de víctimas.

"A su debido momento, cuando el escenario sea seguro, cuando sea posible determinar la causa del fuego, entonces habrá una investigación adecuada y, si hay lecciones que aprender, actuaremos", ha dicho May en una declaración difundida por las televisiones británicas.