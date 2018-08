Trump niega ahora haber llegado a un acuerdo para proteger a los 'dreamers'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, niega ahora haber llegado con los demócratas a un acuerdo para proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados, más conocidos como 'dreamers', después de que varios líderes de partido opositor señalaran que habían logrado un pacto.

El magnate ha asegurado el jueves que no se ha alcanzado ninguna alianza en este sentido, al tiempo que ha prometido que el muro con la frontera de México, ha aseverado el mandatario estadounidense, a través de Twitter.

Trump ha reaccionado así horas después de que la líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su homóloga en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hayan anunciado un acuerdo con el presidente para ampliar las protecciones a los 'dreamers' y concluir un paquete de seguridad fronteriza que no incluye el muro en la frontera con México.

De esta forma, lo que parecía un cambio de estrategia de Trump se ha quedado en otro 'fake'.

Antes de saber que el propio Trump desdeciría sus palabras, los líderes demócratas en el Congreso han anunciado este jueves haber acordado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, trabajar en común para brindar protección legal a los 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" (soñadores), han informado en un comunicado Chuck Schumer y Nancy Pelosi.

También han acordado, según su versión, negociar un paquete presupuestario para financiar la seguridad fronteriza que "sea aceptable para las dos partes" y que, por lo tanto, excluya cualquier partida para el muro con México.

"Tuvimos un encuentro muy productivo en la Casa Blanca con el presidente. La conversación se centró en DACA. Acordamos consagrar rápidamente las protecciones de DACA en una ley", han afirmado los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que cenaron anoche con Trump.

La Casa Blanca, por su lado, también ha dado su versión del encuentro en un comunicado en el que no ha hablado de "acuerdos" de ningún tipo con Schumer y Pelosi.

The President made clear he would continue pushing the wall, just not as part of this agreement. https://t.co/KD1SdLAnIF