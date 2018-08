Salen a la luz los archivos inéditos sobre el asesinato de Kennedy

El Gobierno de Estados Unidos publicará, de forma parcial o total, la última colección inédita de archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Los documentos podrían esclarecer los acuerdos entre la CIA y México durante la Guerra Fría.

Son 3.100 expedientes oficiales clasificados y custodiados por los Archivos Nacionales de Estados Unidos que, según lo dictado por una ley de 1992, deberán publicarse este jueves. Donald Trump podría frenar algunos de estos documentos considerados “delicados” por la CIA, pero ya ha anunciado que no los frenaría.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting!