Kennedyren hilketari buruzko dokumentu sailkatuak, argitara

John F. Kennedyren hilketari buruzko fitxategien azken bilduma argitaratuko du, zati batean edo osorik, Estatu Batuetako Gobernuak. Dokumentuek Gerra Hotzan CIAk eta Mexikoren artean egindako akordioak argitu litzakete.

Estatu Batuetako Artxibo Nazionalek sailkatutako eta gordetako 3.100 espediente ofizial dira. 1992ko lege batek agindu bezala, ostegun honetan argitaratu beharko lirateke. Donald Trumpek hauetako batzuk geldi litzake, CIAk "kontuzko" dokumentutzat hartzen dituenak, baina argitaratuko direla esan du presidenteak.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting!