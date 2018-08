La Fuerza Aérea no informó sobre el historial criminal del asesino de Texas

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha reconocido este lunes que no facilitó la información requerida sobre el historial criminal del responsable de la masacre en una iglesia de Texas, que se saldó con al menos 26 muertos.

El autor de la peor matanza en la historia de Texas ha sido identificado como Devin Patrick Kelley, de 26 años. El joven, vestido de negro y con chaleco antibalas y con un fusil irrumpió en la iglesia y abrió fuego contra los presentes.

Según la portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek, Kelley fue miembro de este estamento militar entre 2010 y 2014. El autor de la matanza fue sometido a una corte marcial en 2012 por dos cargos de agresión contra su mujer y uno contra su hijo, ha precisado la portavoz, por lo que fue condenado a su expulsión por mala conducta y a doce meses de confinamiento.

Sin embargo, la Fuerza Aérea ha señalado que esta información no fue incluida en la base de datos conocida como Centro Nacional de Información Criminal (NCIC). La legislación prohíbe la venta o entrega de armas a personas condenadas por violencia doméstica.

