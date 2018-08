Aireko Indarrak ez zuen Texaseko hiltzailearen zigor-aurrekarien berri eman

Estatu Batuetako Aireko Indarrak onartu egin du ez zuela Texaseko sarraskia egin zuen hiltzailearen zigor-aurrekarien berri eman. 26 pertsona hil zituen 26 urteko gazteak.

Texasen inoiz izan den sarraskirik odoltsuena egin zuen gizonak Devin Patrick Kelley zuen izena. Beltzez jantzita, arma eskuan eta balen aurkako txalekoa soinean, eliza batean sartu zen eta bertan zeudenen aurka tiro egin zuen.

Ann Stefanek Aireko Indarreko bozeramalearen esanetan, Kelley Armadako talde horretako kide izan zen 2010 eta 2014 bitartean. 2012an, gerra-epaiketa egin zioten emazteari bi aldiz eta bere semeari erasotzeagatik, zehaztu du bozeramaleak. Hori dela eta, kanporatu egin zuten jokaera desegokiagatik eta 12 hilabetez konfinatuta egotera zigortu zuten.

Halere, Aireko Indarraren hitzetan, informazio hori ez zuten Informazio Kriminalaren Zentro Nazionalean sartu. Legearen arabera, indarkeria matxistagatik edo etxeko indarkeriagatik zigorra jaso dutenek ezin dute armarik saldu ezta erosi ere.

