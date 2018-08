El Aeropuerto de Bali reabre tras tres jornadas cerrado por la erupción del volcán

El Aeropuerto Internacional de Bali, Ngurah Rai, ha reabierto hoy, miércoles, sus instalaciones tras permanecer tres jornadas cerrado ante la amenaza del incremento de la actividad del volcán Agung, que expulsa desde hace días nubes de ceniza.

El director de información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNBP, en indonesio), Sutopo Purwo Nugroho, ha confirmado a Efe que el recinto aeroportuario ha retomado su actividad a las 15:00 hora local (08:00 en Euskadi), en un breve mensaje de texto.

"Todos los vuelos de salida y llegada están ahora operativos", ha comunicado Angkasa Pura, la compañía encargada de la operaciones del aeropuerto balinés, en un mensaje de Twitter.

Las autoridades además han rebajado la alerta de aviación a naranja (un grado menos de la alerta máxima -rojo-) tras reunirse en el aeródromo y evaluar las condiciones actuales, apunta en un comunicado el Ministerio de Turismo.

Concentraciones de SO2 el lunes en Bali.

Data from @NASA Aura satellite shows high SO2 concentrations from Mount #Agung yesterday in #Bali, #Indonesia. People on the ground witnessing the #volcano emitting thick ash clouds and glowing lava. More satellite imagery: https://t.co/oVYhIsjXNx pic.twitter.com/U3wPxQtfHc