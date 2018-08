Baliko Aireportua berriz ireki dute, hiru egunez sumendiagatik itxita egon ostean

Baliko Ngurah Rai Nazioarteko Aireportuak ateak zabaldu ditu gaur, asteazkena, hiru egunez Agung sumendiaren erupzioagatik itxita egon eta gero.

Sutopo Purwo Nugroho Hondamendiak Kudeatzeko Agentzia Nazionalaren informazio zuzendariak baieztatu dio Eferi instalazioa zabalik dagoela hango 15:00etatik (08:00ak, gurean) aurera.

"Irteteko eta sartzeko hegaldi guztiak martxan daude", esan du Angkasa Pura Baliko Aireportua kudeatzen duen enpresak, Twitterren.

Agintariek, gainera, laranja maila ezarri dute (altuena -gorria- baino maila bat gutxiago), aireportuan bildu eta gaurko baldintzak aztertu eta gero, Turismo Ministerioak ohar baten bidez adieraz duenez.

Data from @NASA Aura satellite shows high SO2 concentrations from Mount #Agung yesterday in #Bali, #Indonesia. People on the ground witnessing the #volcano emitting thick ash clouds and glowing lava. More satellite imagery: https://t.co/oVYhIsjXNx pic.twitter.com/U3wPxQtfHc