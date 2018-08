Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel y ordena el cambio de embajada

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó ayer, miércoles, su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, y ordenó iniciar un proceso de varios años para trasladar allí la embajada norteamericana en el país.

"He determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel", dijo Trump en un discurso desde la sala de recepciones diplomáticas de la Casa Blanca, en el que llamó a la calma ante las tensiones que ha generado su anuncio. Trump defendió que su decisión supone meramente "reconocer algo obvio" que Israel defiende hace décadas y que sus antecesores no quisieron aceptar quizá "por falta de valentía".

"Esto no es nada más ni nada menos que un reconocimiento de la realidad. Es, además, lo correcto, algo que tiene que hacerse", argumentó Trump.

Ante las tensiones que ha generado en Oriente Medio su anuncio, Trump llamó a "la calma y la moderación", y pidió que "las voces de la tolerancia se impongan a las del odio". Aseguró que su decisión no debe interpretarse como una falta de compromiso con el proceso de paz entre israelíes y palestinos, y prometió que hará "todo" lo posible para ayudar a las partes a lograrlo.

"Estados Unidos apoyará una solución de dos Estados si eso es lo que acuerdan las dos partes", dijo.

