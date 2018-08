Jerusalem Israelgo hiriburu gisa onartu du Trumpek, eta hara eramango du enbaxada

Donald Trump AEBko presidenteak Jerusalem Israelgo hiriburu aitortu duela iragarri zuen atzo, asteazkena. Gainera, AEBren enbaxada han jarriko duela esan zuen (gaur egun Tel Aviven dago). "Erabaki dut garaia dela Jerusalem Israelgo hiriburu gisa aitortzeko", esan zuen Trumpek, Etxe Zurian egin zuen agerraldian. Bertan, gainera, lasaitasunerako deia ere egin zuen bere iragarpenak piztutako tentsioen aurrean.

AEBko presidenteak adierazi zuenez, "agerikoa dena aitortzea" baino ez da hau, eta esan zuen bere aurretik presidente izandakoek onartu nahi izan ez dutena da, "ausardia faltagatik". "Hau errealitatearen aitortza baino ez da. Egokia dena, egin beharreko zerbait", gaineratu zuen.

Iragarpenaren ostean piztutako tentsioen aurrean, Trumpek lasaitasunerako deia egin nahi izan zuen, eta eskatu zuen "tolentziaren ahotsak gorrotoaren jartzea". Halaber, adierazi zuen erabaki hau ez dela ulertu behar israeldarren eta palestinarren arteko bake prozesuarekiko konpromiso falta bezala, eta agindu zuen ahal duen guztia egingo duela bi aldeei hori lortzen laguntzeko.

"AEBk bi Estaturen irtenbidea babestuko du hori baldin bada bi aldeek adosten dutena", gaineratu zuen.

