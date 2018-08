La Comisión Europea y el Reino Unido cierran las bases del divorcio del 'brexit'

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, han logrado este viernes un acuerdo para cerrar las bases del divorcio del brexit, lo que permitirá a Londres y Bruselas iniciar las conversaciones sobre las relaciones futuras si así lo aceptan los líderes de la UE el próximo viernes.

"La comisión está satisfecha de que se hayan logrado avances suficientes en cada una de las tres áreas prioritarias -derechos de los ciudadanos, diálogo sobre Irlanda y la factura financiera-", ha anunciado el ejecutivo comunitario en un comunicado tras un desayuno en Bruselas entre May y Juncker.

La Comisión Europea recomendará ahora a los jefes de estado y de gobierno de la UE "concluir que haya avances suficientes en la primera fase" y decidir "si permiten que las negociaciones vayan a la segunda fase".

"La CE ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación", ha dicho Juncker.

Read Joint report from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress during phase 1 of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly withdrawal from the European Union

Juncker ha recordado que la decisión está ahora en las manos de los 28 líderes de la UE, que se reunirán los próximos jueves y viernes en Bruselas, y ha confiado en que la tomen.

Por su parte, May ha asegurado que no existirá una "frontera dura" entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte con el acuerdo alcanzado. "No habrá una frontera dura y mantendremos el acuerdo de Belfast".

May también ha dicho que el acuerdo es "justo para el contribuyente británico, lo que permitirá al país en el futuro "invertir más en nuestras prioridades nacionales".

I very much welcome the prospect of moving ahead to the next phase of the Brexit talks on trade and security, and to discuss the positive and ambitious future relationship that is in all of our interests