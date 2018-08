Europako Batzordeak eta Erresuma Batuak 'brexit'aren oinarriak adostu dituzte

Jean Claude Juncker Europako Batzordeko presidenteak eta Theresa May lehen ministro britainiarrak brexit prozesuaren akordioaren oinarriak adostu dituzte gaur, ostiralean. Horrela, Londres eta Bruselaren arteko harremana zehazten hasi ahal izango dira, EBren buruzagiek hala adostekotan datorren astean.

"Batzordea pozik dago hiru esparru nagusietan aurrerapausoak izan direlako -hiritarren eskubideak, Irlanda eta ordaindu beharreko dirua-", esan du Gobernu europarrak, May eta Juncker bildu ostean.

Orain, "lehen fasean adostasun nahikoa dagoela ebatzi eta negoziazioak bigarren fasean hastea erabakitzea" eskatuko die Europako Batzordeak EB osatzen duten herrialdeen buruzagiei.

"Dibortzioaren gaineko hiru esparruetan aurrerapausoak eman direla Europako Kontseilari jakinaraztea erabaki du Europako Batzordeak, negoziazioaren bigarren fasea hasi ahal izateko", esan du Junckerrek.

#Brexit #EUCO Read Joint report from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress during phase 1 of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly withdrawal from the European Union https://t.co/RMKRtFwL5x ?amp=1

Junckerrek gogorarazi duenez, orain, erabakia EBren liderren esku dago, eta Bruselan datorren ostegun eta ostiralean egitekoa den bileran ebatziko dute zer egin, baina ziur agertu da hartuko dutela.

Bestalde, Mayk ziurtatu duenez, ez da "muga zurruna" egongo Irlandako Errepublikako eta Ipar Irlanda probintzia britainiarraren artean, lortutako akordioagatik. "Ez da muga zurruna egongo, eta Belfasteko akordioa mantenduko dugu".

Gainera, Mayren esanetan, akordioa "justua da zergapeko britainiarrarentzat, eta horrek ahalbidetuko du etorkizunean gure lehentasun nazionaletan inbertitzeko aukera izatea".

I very much welcome the prospect of moving ahead to the next phase of the #Brexit talks on trade and security, and to discuss the positive and ambitious future relationship that is in all of our interests: https://t.co/KyZH4SgVn8 pic.twitter.com/wahSxaXEA8