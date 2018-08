Los líderes de la UE acuerdan pasar a la segunda fase del Brexit

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a 27 han dado este viernes su visto bueno a los "avances" logrados en las negociaciones del Brexit, que han sentado las bases del divorcio, y aceptado pasar a la segunda fase de las conversaciones para fijar un periodo de transición y discutir sobre el marco futuro de las relaciones.

En lo que no se han puesto de acuerdo los Veintiocho es en materia migratoria después de un encendido debate sobre cómo gestionar la acogida de refugiados. Los líderes europeos han tratado, sin éxito, de desbloquear la reforma de la política de asilo que lleva meses estancada, pese al objetivo de cerrarla el próximo junio.

"Los líderes de la UE han acordado avanzar a la segunda fase de las negociaciones del Brexit. Enhorabuena, primera ministra Theresa May", ha informado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may

May, que dejó Bruselas la noche del jueves tras la primera jornada de cumbre europea, ha reaccionado a la decisión de los 27 con un 'tuit' en el que da las gracias a Tusk y al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

"Hoy es un paso importante en el camino para lograr un Brexit sin problemas y ordenado y forjar nuestra futura relación especial y profunda", ha escrito la 'premier' en la red social.

Thank you to Presidents @JunckerEU and @donaldtusk. Today is an important step on the road to delivering a smooth and orderly Brexit and forging our deep and special future partnership. https://t.co/PSaATiA17n