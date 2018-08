'Brexit'aren bigarren fasera pasatzea adostu dute EBko buruzagiek

'Brexit'aren negoziazioan emaniko “aurrerapausoek” Europar Batasuneko estatuburuen eta gobernuburuen oniritzia jaso dute gaur. Gainera, EBko buruzagiek elkarrizketen bigarren fase batera pasatzea onartu dute, trantsizio epe bat finkatzeko eta etorkizuneko harremanen markoa eztabaidatzeko.

Errefuxiatuen aferan, aldiz, ez dira ados jarri EBko estatuburuek eta gobernuburuek, eztabaida bero baten ondoren. Hilabeteak geldirik daramatzan asilo politikaren erreforma adosten saiatu dira, baina arrakastarik gabe. Ondorioz, datorren ekainean akordio bat ixtea ezinezkoa izango da, nahiz eta helburua hori izan.

“’Brexita’ren negoziazioaren bigarren fasera pasatzeko akordioa lortu dute EBko buruzagiek. Zorionak Theresa May lehen ministroa”, jakitera eman du Donald Tusk Europako Kontseiluaren presidenteak Twitter sare sozialean.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may

Mayk Bruselatik alde egin zuen ostegun gauean, goi-bileraren lehen jardunaldian parte hartu ondoren. Era berean, 27 herrialdeen erabakiari erantzun die Mayk txio batekin, Tuski eta Jean-Claude Juncker Europako Batzordeko presidenteari eskerrak emanez.

“Arazorik gabeko Brexit txukun bat lortzeko bidean pauso garrantzitsua da gaurkoa, etorkizuneko harreman berezi eta sakona eraikitzeko”, esan du Mayk sare sozialean.

Thank you to Presidents @JunckerEU and @donaldtusk. Today is an important step on the road to delivering a smooth and orderly Brexit and forging our deep and special future partnership. https://t.co/PSaATiA17n