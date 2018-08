Trump ha intentado sin éxito detener la publicación de un libro sobre él y su mandato

Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han tratado sin éxito de detener la publicación de un libro sobre él y su mandato.

Según informan varios medios estadounidenses, el abogado de Trump, Charles Harder, pidió a su autor y a su editorial que "cesen y desistan de cualquier publicación, revelación o divulgación" del nuevo libro, del que el miércoles fueron publicados algunos extractos en la revista New York Magazine.

Sin embargo, la editorial responsable del libro, Henry Holt & Company, permitirá que varios mayoristas comiencen a vender hoy la obra en lugar del próximo 9 de enero, la fecha prevista, según la cadena de televisión CNN y el diario The Wall Street Journal.

Fire and Fury, que sale hoy a la venta, está "lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", ha asegurado Trump en su cuenta de Twitter, en la que también precisa que nunca habló con su autor, el periodista Michael Wolff, por el libro. "En realidad lo rechacé muchas veces", ha añadido, al asegurar que nunca autorizó el acceso de Wolff a la Casa Blanca.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!