Saiatu arren, Trumpek ez du lortu berari buruzko liburu baten argitalpena eragoztea

Donald Trump AEBko presidentearen abokatuak berari eta bere mandatuari buruzko liburu baten argitalpena eragozten saiatu dira. Hala ere, saiakera ustela izan da eta gaur argitaratuko da Trumpen inguruko sekretuak kontatzen dituen Fire and Fury liburua.

AEBko hainbat hedabidek zabaldutako informazioaren arabera, liburua ez argitaratzeko eskatu die Charles Harder abokatuak egileari eta argitaletxeari. Pasa den asteazkenean, liburuaren zenbait zati argitaratu zituzten New York Magazine aldizkarian.

Hala ere, Henry Holt & Company argitaletxeak liburuarekin aurrera jarraitzea erabaki du eta gaurtik aurrera liburua salgai egongo da AEBko liburu-dendetan, CNN telebista kateak eta The Wall Street Journal egunkariak jakinarazi dutenez.

Trumpek bere aldetik, liburuan gezurrak, desitxuratuko informazioak eta existitzen ez diren iturriak aipatzen direla salatu du Twitterreko bere kontuan. Gaineratu duenez, inoiz ez du Michael Wolff liburuaren egilearekin hitz egin. Are gehiago, ez diola inoiz Etxe Zurira sartzeko baimenik eman ziurtatu du.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!