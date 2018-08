Internacional

Tras su liberación

Suu Kyi hace un llamamiento a todas las fuerzas democráticas birmanas

Redacción

14/11/2010

La líder opositora y nobel de la paz ha pedido libertad de expresión ante decenas de miles de seguidores.

La líder opositora y nobel de la paz Aung San Suu Kyi ha hecho hoy un llamamiento a todas las fuerzas democráticas para trabajar juntos en favor de Birmania (Myanmar), en su primer mitin político al día siguiente de ser liberada.

"Quiero trabajar con todas las fuerzas democráticas", ha manifestado Suu Kyi, de 65 años, quien ha pronunciado su primer discurso oficial tras cumplir siete años y medio de arresto domiciliario por oponerse a la Junta Militar.

Decenas de miles de entusiastas seguidores le gritaban "¡te quiero!" y portaban carteles con mensajes de apoyo en la antigua sede de su partido disuelto, la Liga Nacional para la Democracia (LND), en Rangún.

"La libertad de expresión es básica dentro de la democracia. Quiero escuchar la voz del pueblo y, después, decidiremos lo que queremos hacer", ha afirmado la hija del héroe nacional Aung San.

"Democracia es cuando el pueblo ejerce el control sobre el Gobierno. Yo siempre aceptaré este tipo de control", ha dicho Suu Kyi, que también ha tenido palabras para los militares que gobiernan el país desde el golpe de Estado de 1962 y que nunca reconocieron la victoria de la LND en los comicios de 1990.

"No tengo ningún antagonismo hacia las personas que me han tenido bajo arresto domiciliario. Los agentes de seguridad me han tratado bien y quiero pedirles que traten también bien al pueblo", ha agregado Suu Kyi.