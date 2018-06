Trump y Kim Jong-un firman una declaración conjunta para 'lograr un gran cambio'

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, han firmado una declaración conjunta tras su histórica cumbre de más de cuatro horas celebrada en hotel Capella de Singapur.

Kim Jong-un ha dicho que dicho documento servirá para "dejar atrás el pasado" y para "lograr un gran cambio".

Trump ha dicho que planea invitar a la Casa Blanca al líder norcoreano y que ambos se reunirán "muchas veces" durante un proceso de negociación sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

Preguntado por los periodistas sobre si invitaría a Kim a la Casa Blanca, Trump respondió: "Absolutamente, lo haré".

