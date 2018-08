Trumpek eta Kim Jong-unek 'aldaketa handia lortzeko' adierazpena sinatu dute

Donald Trump AEBko presidenteak eta Kim Jong-un Ipar Koreako buruak akordioa sinatu dute Singapurreko Capella Hotelean lau ordu baino gehiago luzatu den bilera historikoaren ostean.

Kim Jong-unek esan duenez, dokumentuak "iragana atzean uzteko" eta "aldaketa handia lortzeko" balioko du.

Trumpek adierazi du "askotan" gonbidatuko duela buruzagi ipar-korearra Etxe Zurira, Ipar Korea arma nuklearrez husteko prozesuan zehar.

.@POTUS and Chairman Kim Jong Un sign a document after their meeting at the #SingaporeSummit pic.twitter.com/xC3iHlitYx