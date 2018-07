Israel aprueba la polémica ley del Estado Judío

El Parlamento israelí ha aprobado esta madrugada la controvertida ley "Estado-Nación", que protege la identidad judía de Israel, al que denomina "hogar nacional" del pueblo judío, reserva el derecho a la autodeterminación a este colectivo y deja el hebreo como única lengua oficial.

Por 62 votos a favor y 55 en contra, la Knéset (la Cámara israelí) ha parobado finalmente la iniciativa después de un intenso debate, en medio de una tremenda polémica ya que algunos sectores la califican de "discriminatoria" y ante la ausencia de los diputados árabes israelíes.

Hasta ahora se había evitado esta mención a la identidad judía por la oposición de algunas corrientes judías y la existencia de minorías como la árabe, los palestinos que quedaron allí tras la creación del estado de Israel en 1948 y constituyen un 20 % de su población.

El propósito "es asegurar el carácter de Israel como el estado nacional de los judíos con el fin de codificar en una ley básica los valores de Israel como un estado democrático judío en el espíritu de los principios de su Declaración de la Independencia", expone la Knéset en su pagina web.

Esto incluye el himno Hatikva (adaptado de un poema judío, sobre el retorno del pueblo a Israel), la bandera blanca y azul con la estrella de David en el centro, una menorá (candelabro judío) de siete brazos con ramas de olivo en los extremos como símbolo del país y el hebreo como lengua oficial.

#Netanyahu tras la aprobación de la Ley del Estado Judío:

"This is a defining moment - long live the State of Israel"

Foto Olivier Fitoussi @haaretzcom pic.twitter.com/dEjpf1xMTp