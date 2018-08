Estatu Juduaren legea onartu du Israelgo Parlamentuak

Israelgo Parlamentuak Estatu-Nazio Juduaren lege polemikoa onartu du bart. Araudia berriaren arabera, Israel herri juduaren "etxe nazionala" da, eta herri horrek bakarrik du autodeterminazio eskubidea. Gainera, aurrerantzean hebreera izango da hizkuntza ofizial bakarra.

Ekimena 62 aldeko botorekin onartu du Knesetek (Israelgo Ganbera); kontrako 55 boto izan dira. Diputatu arabiar-israeldarrek boikota egin diote bozketari. Izan ere, oso polemikoa da legea, eta arabiarren ustez, guztiz "baztertzailea" da.

Orain arte, nortasun juduari erreferentzia egitea saihestu dute legeek, hainbat korronte judua eta arabiar gutxiengoa (biztanleriaren % 20) kontra zeudelako.

Estatu Juduaren Legeak "Israel juduen estatu nazional gisa aitortzen du, Israelen balioak oinarrizko lege batean batuz", ageri da Ganberak araudiari buruz emandako azalpenean.

Israelen sinboloak hauek izango dira: Hatikva ereserkia, bandera urdin eta zuria Daviden izarra erdian duela, eta zazpi besodun argimutila. Hebreera izango da hizkuntza ofizial bakarra.

#Netanyahu tras la aprobación de la Ley del Estado Judío:

"This is a defining moment - long live the State of Israel"

Foto Olivier Fitoussi @haaretzcom pic.twitter.com/dEjpf1xMTp