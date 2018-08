Internacional

Miles de manifestantes permanecen acampados en la plaza Tahrir

08/02/2011

Los manifestantes han celebrado un funeral simbólico por el periodista fallecido en las protestas. Mubarak ha presidido la primera reunión del nuevo Gobierno egipcio.

Miles de manifestantes permanecen acampados en la plaza Tahrir, en elcentro de El Cairo, aseguran que no desalojaran la zona hasta queMubarak dimita.



El Ejército intenta estrechar su controlsobre las zonas que rodean la plaza Tahrir para facilitar el tráfico.Esta noche, los manifestantes han salido repentinamente de sus tiendasde campaña para impedir los intentos militares de rodearlos en una zonamás reducida, y decenas de ellos han dormido incluso dentro delremolque de los camiones del Ejército con este propósito.

Los miles de manifestantes que piden la dimisión del presidente egipcio han celebrado un funeral simbólico por el periodista fallecido la semana pasada tras resultar herido durante las protestas, según informa Al Yazira.



Primera reunión del Gobierno



Hosni Mubarak ha presidido hoy la primera reunión del nuevo Gobierno egipcio desde el inicio, hace casi dos semanas, de las multitudinarias protestas contra el régimen, que forzaron la disolución del anterior gabinete.



El pasado 28 de enero, el presidente Mubarak ordenó el cese en pleno de su Gobierno con el propósito de refrenar las protestas contra la opresión y la corrupción que caracterizan a su régimen. En cuanto a su propia continuidad, el presidente se aferra al cargo y se ha limitado a anunciar que no se presentará a las elecciones presidenciales de septiembre.



Acuerdo sobre reformas constitucionales



El Gobierno, con el vicepresidente Omar Suleimán al frente, se ha reunido este fin de semana con parte de la oposición para buscar una solución a la crisis política. En principio, ambas partes, en el que se encontraba el grupo ilegal, pero tolerado, de los Hermanos Musulmanes, han alcanzado un acuerdo para la formación de una comisión que estudie la introducción de reformas en la Constitución.



Grietas en la oposición



No obstante, los jóvenes que permanecen en la plaza Tahrir no respaldan este proceso y el líder de la Asociación Nacional por el Cambio, Mohamed El Baradei, ha expresado sus reticencias ante estas conversaciones, que ha calificado de "opacas", y ha reiterado que no negociará con el régimen hasta que dimita Hosni Mubarak.



Las Fuerzas Armadas egipcias han reducido en una una hora el toque de queda decretado el 28 de enero como consecuencia de las protestas contra el régimen del presidente Hosni Mubarak.

Desde que fue impuesto hace once días, el horario del toque de queda ha ido sufriendo variaciones en función del estado de las protestas y de la violencia que se ha registrado. A pesar de estas disposiciones, el toque de queda ha sido desafiado por los participantes en las manifestaciones de protesta que a diario salen a la calle para pedir la renuncia de Mubarak.