Internacional

Revuelta democrática

Mubarak delega parte de sus poderes pero descarta dimitir

Redacción

11/02/2011

El presidente egipcio ha reiterado esta noche, en un discurso televisado a la nación, que seguirá en el poder hasta las elecciones.

El presidente egipcio, Hosni Mubarak, ha negado que vaya a dimitir del cargo y ha asegurado que permanecerá como presidente hasta la elección de su sucesor en unos comicios "justos y libres".

"No me voy a presentar a las elecciones. Me he comprometido a eso y el juramento que hice ante Dios fue el de celebrar unas elecciones libres".



En este sentido, se ha comprometido a supervisar "día a día" el traspaso de poder y ha prometido que durante estos meses modificará cinco artículos de la Constitución y eliminará un sexto, relativo a casos de terrorismo.

Las miles de personas reunidas en la plaza Tahrir de El Cairo han reaccionado con gritos a su discurso, después de horas en las que se había especulado con una salida inmediata del dirigente.



No obstante, Mubarak&' || 'nbsp; delegará sus poderes al vicepresidente Omar Suleimán.



Mubarak ha mantenido durante la jornada de hoy una reunión con el vicepresidente Suleimán en el palacio presidencial en El Cairo, según ha informado la televisión estatal egipcia.

Tras lo cual se ha dirigido a la nación en directo desde la sede de la Presidencia, para repetir que no deja el cargo.



Mientras, decenas de miles de personas permanecían expectantes en la plaza cairota de Tahrir, epicentro de las protestas en Egipto, en un ambiente de euforia, ante la posibilidad de que las horas del presidente Mubarak en el poder estuviesen contadas.

El portavoz de los Hermanos Musulmanes egipcios,Isam al Arian, ha asegurado que no harán hoy ningún comentario sobre eldiscurso. Este grupo islámico, el mayor de la oposición egipcia, hainsistido en que su agrupación no se pronunciará oficialmente hastaeste viernes.



El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto ha dado su apoyo a "las legítimas demandas del pueblo" y ha afirmado que está "estudiando las medidas" para salvaguardar los intereses del país.



El presidente de EE. UU., Barack Obama, ha asegurado que lo que se vive en Egipto es "un momento de transformación" y ha reiterado su llamamiento a una transición "genuina y ordenada".



Conversaciones



Por otro lado, el Partido Nacional Unionista Progresista (Tagammu, izquierda) ha anunciado este jueves que abandona las conversaciones que el vicepresidente egipcio, Omar Suleiman, ha entablado con la oposición, según informa el diario Al Ahram.



La formación socialista ha tomado la decisión tras la formación de un comité para estudiar las enmiendas a introducir a la Constitución pero con la permanencia del presidente Hosni Mubarak en el cargo, algo que, subraya el partido, es contrario a lo que se había acordado inicialmente.



Tagammu se ha mostrado "sorprendido" de que Mubarak esté interfiriendo en el trabajo del comité y decidiendo quién participa en él, pese que se había acordado que éste sería independiente y no habría en él figuras políticas o judiciales.



Detenciones, torturas y desapariciones



Organizaciones locales de Derechos Humanos han denunciado en The Guardian que las fuerzas armadas han perpetrado detenciones secretas, desapariciones y torturas desde que comenzaron las movilizaciones.



Según estas fuentes, los detenidos eran "personas normales" que fueron arrestadas únicamente por llevar folletos políticos, por asistir a las manifestaciones o incluso por su aspecto exterior. Desde su detención, según estas fuentes, muchas familias están intentando desesperadamente localizar su paradero.



La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha asegurado a The Guardian que ha documentado la detención de al menos 119 civiles por parte del Ejército, pero advierte de que la cantidad real puede ser muy superior.