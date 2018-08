Internacional

Balance oficial

365 personas murieron durante las revueltas de Egipto

Redacción

16/02/2011

Por otro ladi, Arabia Saudí se ha ofrecido para acoger a Mubarak, pero el derrocado presidente egipcio quiere morir en Sharm el Sheij, la ciudad del sur del Sinaí donde se trasladó tras su dimisión.

El ministro de Salud de Egipto ha señalado que cerca de 365 personas murieron en Egipto desde el inicio de las revueltas populares, el pasado día 25, hasta ahora.



Farid afirma que el número de heridos internados en hospitales gubernamentales asciende a 2.349, mientras que los que acudieron a centros sanitarios de las universidades son unos seiscientos. El ministro agrega que unas 5.500 personas fueron tratadas en los improvisados centros médicos de campaña instalados en todas las provincias del país.





Mubarak no saldrá de&' || 'nbsp;Egipto



Por otro lado, Hosni Mubarak, de 82 años, ha padecido problemas de salud en los últimos años y viajó a Alemania para someterse a una operación de vesícula el marzo pasado. Desde el viernes, han sido muchas las informaciones que han surgido sobre el deterioro de su estado de salud.



Un responsable saudí ha indicado que el reino ha ofrecido acoger a Mubarak, pero esté está decidido a terminar sus días en Egipto. La información no ha podido ser confirmada de forma inmediata con el Gobierno saudí. "No está muerto pero no está para nada bien y se niega a marcharse. Básicamente se ha dado por vencido y quiere morir en Sharm", señaló la fuente, que pidió no ser identificada.



Mubarak prometió morir en Egipto cuando se dirigió por última vez a los 80 millones de egipcios el jueves por la noche. Una fuente con contactos con la familia Mubarak habían indicado ayer que el ex presidente está "bien" y había estado recibiendo llamadas telefónicas.