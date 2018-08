Internacional

Escándalo de las escuchas

Hackers matan a Rupert Murdoch

Redacción

19/07/2011

Piratas informáticos de Lulz Security han atacado los webs de los rotativos The Times y The Sun, propiedad del magnate australiano, y han publicado la noticia falsa de su muerte.

Piratas informáticos de Lulz Security se atribuyen la autoría del ataque sufrido este lunes por páginas de News Corp., el imperio mediático de Rupert Murdoch, que redirigían a una noticia falsa titulada "Hallado el cuerpo de un magnate de los medios", en referencia a la muerte ficticia del empresario. Los web afectadas son las ediciones digitales de los rotativos británicos The Times y The Sun, que a esta hora continúan inaccesibles.

Los visitantes en el portal de The Sun eran redirigidos al artículo, pero poco después el enlace cambió a la cuenta Twitter de Lulz Security. News International, filial británica del conglomerado mediático, colgó un comunicado sobre el ataque cibernético en su web corporativa, pero los que trataron de leer el texto fueron igualmente redirigidos al Twitter de los piratas, informa The New York Times.

Los hackers señalan en esta red social que han accedido al sistema interno de News Corp., donde se habrían hecho con cuentas de correo. Pretenden revelar más información al respecto en los próximos días.

El mes pasado, Lulz informó de que pondría fin a su oleada de ataques en la red, pero estos nuevos hechos apuntan a que el grupo se ha reorganizado y está activo de nuevo.