11/05/2021 07:27 Internacional COLOMBIA Acaba sin acuerdo la primera reunión entre Iván Duque y el Comité Nacional del Paro EITB MEDIA | AGENCIAS Así las cosas, han convocado una nueva jornada de huelga para el miércoles. Desde que comenzaran las protestas ya han muerto 47 personas.

La reunión entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos y organizaciones que convocaron las protestas del 28 de abril que continúan todavía hoy en el país, ha terminado este lunes sin acuerdos, por lo que fue ha sido convocada una nueva jornada de huelga para el miércoles.

El Comité Nacional del Paro de Colombia ha criticado que "no hubo empatía del Gobierno" con las razones de las protestas por lo que no se ha podido alcanzar un acuerdo, mientras que el Ejecutivo ha hecho un balance positivo del encuentro.

En el encuentro han estado presentes Duque y la vicepresidenta del Gobierno, Marta Lucía Ramírez, así como el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, un representante de la Iglesia Católica, el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y los representantes del Comité de Paro, que ya han anunciado que habrá nueva movilización para el 12 de mayo, ya que exigen que el Gobierno reconozca que se trata de una negociación y rechacen el abuso de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones pacíficas.

Los convocantes del paro han denunciado que "el Gobierno ha evadido la palabra negociación y no ha asumido el compromiso de que no se iba a repetir la represión", ha lamentado el expresidente de la Central Unitaria de Trabajo (CUT), Diógenes Arguela, presente en la reunión, que ha señalado que "sin eso, para nosotros, no hay garantías".

Las protestas que sacuden Colombia desde hace ya doce días se han cobrado ya al menos 47 muertes, según la ONG Temblores.

Dos policías detenidos por la muerte de un joven de 19 años

Las autoridades colombianas detuvieron este lunes a dos agentes de la Policía Nacional por la muerte de Santiago Murillo, un joven de 19 años que recibió un disparo en el pecho durante una manifestación en la ciudad de Ibagué.

El joven caminaba hacia su casa cuando recibió el disparo con arma de fuego, según relató su madre.

Los dos uniformados han quedado "inmediatamente suspendidos de sus funciones".