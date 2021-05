29/05/2021 13:21 Internacional POBREZA Una de cada cinco mujeres no puede permitirse comprar productos menstruales en la UE EITB MEDIA | AGENCIAS Zero Waste Europe y Break Free From Plastic presentarán un manifiesto ante la Comisión Europea para reclamar la gratuidad de estos productos para las mujeres que no los puedan pagar. Escuchar la página Escuchar la página

Una de cada cinco mujeres que vive en la Unión Europea (UE), no puede permitirse comprar productos menstruales básicos, según los datos publicados por el movimiento ecologista Break Free From Plastic con motivo de la semana de concienciación de la pobreza menstrual, que termina este domingo.

A lo largo de su vida, una mujer puede utilizar 14.000 productos menstruales y gastar alrededor de 4.500 euros en artículos de un solo uso. Ante ello, la ONG Zero Waste Europe busca sensibilizar y reducir la pobreza. Y es que no tener acceso a productos menstruales supone un gran impacto en la vida de algunas mujeres, ya que no acuden al trabajo o a la escuela durante una semana de cada mes.

"La posibilidad de adquirir estos productos básicos es una cuestión de dignidad" defiende la responsable de la campaña de concienciación y miembro de Zero Waste Europe, Larissa Copello.

Dicha ONG y Break Free From Plastic han elaborado un manifiesto que reclama el derecho al acceso de los productos menstruales seguros, justos y circulares, el cual se presentará en octubre a la Comisión Europea (CE).

El manifiesto se pide a la CE y a los Estados miembros que se asegure un acceso gratuito de productos menstruales para aquellas personas que los necesiten y no los puedan pagar.

A día de hoy, el tipo de IVA que se aplica a las compresas y tampones es del 10%.

Además, el documento expone que la mayoría de los productos menstruales que se venden en el mercado de la UE son artículos de un solo uso, lo que provoca graves impactos ambientales, económicos, sanitarios y sociales desde su producción hasta su eliminación. Por ello, buscan promover productos reutilizables, que pueden suponer un ahorro anual de entre 18 y 119 euros por persona.

Además del ahorro, los impulsores del manifiesto denuncian que los artículos menstruales de uno solo uso están compuestos por un 90 % de plástico y suponen uno de los principales elementos que contaminan el medio marino.

Advierten además de que estos productos contienen "sustancias químicas peligrosas" y piden que los fabricantes tengan la obligación de eliminar las sustancias tóxicas y divulgar la lista de componentes que contienen.

Este manifiesto quiere "llevar más alla" la directiva que en 2019 presentaron el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en el que fijaban objetivos de reducción, prohibiciones y otras medidas para minimizar el vertido de plásticos de un solo uso.