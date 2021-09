24/09/2021 10:04 Internacional 16 años de mandato Merkel cierra un capítulo de la historia de Alemania y Europa Agencias | EITB MEDIA El adiós de la canciller alemana marca el ocaso de un tiempo político que abrirá paso a uno nuevo, plagado de interrogantes existenciales para la Unión Europea. Escuchar la página Escuchar la página

Cuando Angela Merkel llegó a la Cancillería de Alemania en 2005 ya hizo historia, por ser mujer y por haber nacido en la desaparecida República Democrática Alemana (RDA). Cuatro legislaturas después, la canciller de todas las crisis y la líder europea más importante del siglo XXI, cederá el bastón de mando tras unas elecciones que abren una nueva era, tanto para Alemania como para Europa.

Merkel nació en Hamburgo en el año 1954. Hija de un pastor protestante y de una profesora de inglés, pero se mudó de niña a Quitzow, en la Alemania del Este. Su vocación le llevó inicialmente hacia una carrera científica, pero una vez caído el Muro de Berlín, se unió a una formación llamada Amanecer Democrático, aliada de la Unión Cristiano Demócrata (CDU).

Con Helmut Kohl como aliado, logró en pocos meses un ascenso que le llevaría a ser ministra de Mujer y Juventud en el primer Gobierno de la nueva Alemania unida, antes de seguir progresando en el Ejecutivo federal y en la CDU y de terminar abandonando a quien fuese su mentor en 1999, a raíz de un escándalo sobre donaciones.

Llegó así a liderar la CDU, aunque en 2002 no fue ella quien se presentó como candidata a canciller por el bloque conservador, sino el entonces líder de la Unión Social Cristiana (CSU), Edmund Stoiber, que terminaría perdiendo en la elecciones frente al socialdemócrata Gerhard Schroeder.

El ex canciller alemán Gerhard Schroeder y la recién elegida canciller alemana Angela Merkel. EFE.

La gran oportunidad de Merkel llegó en 2005, con un triunfo electoral que ha dado paso a 16 años de poder ininterrumpido, hasta que en octubre de 2018, tras unos malos resultados electorales a nivel regional, anunció que no se presentaría de nuevo al liderazgo de la CDU y, por extensión, que el actual sería su último mandato.

Retrato de sus 16 años a los mandos de la Unión

Enigmática y rodeada de un círculo muy reducido de confianza, la de Merkel ha sido una carrera sin estridencias, marcada por un perfil serio y centrista que la canciller ha mantenido inamovible mientras a su alrededor comenzaban a surgir líderes populistas o que buscaban una imagen más amable hacia los ciudadanos. Conservadora, pero no tanto como cabía esperarse en ciertos ámbitos.

Sí lo fue en lo económico en un momento clave. Será recordada a nivel europeo por ser la principal promotora de la austeridad en la recuperación de la crisis financiera de 2008, aunque también por su firme defensa del euro, con una frase especialmente célebre: "Si el euro fracasa, Europa fracasa".

Merkel deposita su voto en las elecciones federales el 18 de septiembre de 2005. EFE.

En lo social, cuenta entre sus principales avales la política de puertas abiertas que adoptó en 2015 durante la crisis de migrantes y refugiados a Europa, así como por haber asumido la necesidad de combatir el cambio climático con políticas públicas.

La pandemia ha marcado sin embargo su último año y medio, con un montaña rusa de popularidad y críticas que ha avanzado al mismo ritmo en que lo hacían los contagios y las restricciones. En marzo de 2021, se vio obligada a dar marcha atrás al conocido como 'freno de emergencia' para contener el virus tras días de caos e improvisación.

Los analistas dicen de ella que su gran habilidad política es saber leer el sentir ciudadano por encima de consideraciones políticas y mirar a largo plazo. Y los que la conocen hablan de un particular sentido del humor, más allá de su imagen de política austera e implacable.

Stefan Kornelius, jefe de política del diario Süddeutsche Zeitung y biógrafo de Merkel, explicaba en "Faktoria" de Euskadi Irratia su perfil que la canciller no es ninguna persona ideológica. "Se centra en las políticas, en los asuntos y no en el partidismo. Y esa preferencia por el trabajo diario es vista con buenos ojos por los electores alemanes, que no aman el partidismo banal", afirmaba.

En ese sentido, ha explicado que "mantiene las cosas tranquilas y estables, igual que ha mantenido el país estable y exitoso. No ha dado razones para que le echen del poder".

Merkel ha convivido con cuatro presidentes de Estados Unidos y otros tantos jefes de Estado de Francia, un país este último con el que ha tejido alianzas al margen de ideologías en busca de una visión y una defensa común de la Unión Europea.

El presidente francés Emmanuel Macron saluda a la canciller alemana Angela Merkel. Foto: EFE.

Solo el ruso Vladimir Putin le ha seguido el ritmo y precisamente ha sido con él con quien Merkel ha vivido los principales altibajos en Europa.

Sin estridencias

Quizás por lo prolongado de su adiós (hace casi dos años que anunció que se iba) o por su particular personalidad, Merkel se está yendo de la primera línea sin estridencias, a pesar de que la prensa alemana ha dedicado sucesivos titulares a las últimas veces de la canciller a lo largo de estos últimos meses.

El 7 de septiembre compareció por última vez en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, y todavía le quedarán unas cuantas despedidas más. No en vano, seguirá siendo canciller en funciones hasta que se forme un nuevo Gobierno y cabe recordar que, tras las elecciones de 2017, fueron necesarios seis meses para consensuar una mayoría.

Y después, ¿qué?

El nombre de Merkel ha sonado en los últimos años para prácticamente todos los puestos de relevancia en Europa, pero su potencial político complica que busque acomodo en un nuevo cargo de primer nivel, como presidenta de Alemania o del Consejo Europeo.

Interrogada sobre su futuro en su última rueda de prensa, se limitó a declarar: "Sabré qué hacer con mi tiempo".