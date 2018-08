Internacional

Tras cerrar News of the World

Sale a la venta 'The Sun on Sunday', el nuevo proyecto de Murdoch

26/02/2012

La versión dominical de The Sun llega para cubrir el hueco dejado por News of the World. Murdoch ha reiterado su compromiso con la "confianza y la decencia".

The Sun on Sunday, la versión dominical de The Sun, el nuevo proyecto de Rupert Murdoch, sale este domingo a la venta con un compromiso con "la confianza" y la "decencia" para cubrir el hueco dejado por "News of the World", el tabloide clausurado por el escándalo de las escuchas. La nueva publicación sale al mercado con una tirada de tres millones de ejemplares y un precio de salida de 50 peniques.



Entre los nuevos columnistas del The Sun On Sunday aparecen el chef Heston Blumenthal, el arzobispo de York, John Sentamu, la italiana Nancy Dell'Ollio, ex del que fuera seleccionador de Inglaterra, Sven Goran Eriksson, que escribe en calidad de "experta en moda" o el retirado futbolista Roy Keane.



En uno de sus artículos editoriales titulado "Hoy sale un nuevo sol", el tabloide dice a sus lectores que podrán "confiar en que nuestros periodistas se rigen por los valores de la decencia mientras recaban las noticias".



El pasado verano, el magnate cerró el News of the World tras 168 años de historia debido al escándalo de los pinchazos a teléfonos de famosos cometidos por algunos de sus periodistas para obtener exclusivas.

La nueva etapa periodística de Murdoch aleja los miedos a que "The Sun" -el periódico más popular del país con una circulación diaria de casi 3 millones de ejemplares- pudiera correr la misma suerte que "NoW" después de que la policía detuviera desde noviembre a diez trabajadores y extrabajadores de ese rotativo por haber realizado supuestos sobornos a autoridades a cambio de información.