31/12/2021 10:13 Internacional Conversación telefónica Biden y Putin marcan sus limites antes de reunirse el 10 de enero para hablar de Ucrania I. G. | EITB MEDIA A su vez, Rusia ha declarado que eliminará las amenazas para su seguridad si EE. UU. y la OTAN no conceden las garantías.

Joe Biden al teléfono. Imagen: EFE

El nuevo encuentro vía telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha tenido lugar este jueves en el que ambos líderes han dialogado sobre todo acerca de la escala de tensiones que se vive en la frontera con Ucrania.

La jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha emitido un comunicado poco después de que concluyera la reunión en el que ha hecho saber que el presidente Biden ha insistido a Putin en la necesidad de "reducir las tensiones con Ucrania".

"Ha dejado claro que Estados Unidos y sus aliados responderán de manera decisiva si Rusia siguen invadiendo a Ucrania", aunque al mismo tiempo Biden "también ha expresado su apoyo a la diplomacia", en el marco de la próxima reunión que tendrá lugar en enero entre Moscú y la OTAN.

Por su parte, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha dicho que Biden ha prometido al Putin que Estados Unidos "no planea desplegar armas ofensivas en Ucrania".

Las conversaciones también han servido como preámbulo de las previstas entre el 10 y el 12 de enero en Ginebra.

La llamada ha tenido lugar a petición del presidente Putin y se trata de la segunda que han mantenido ambos líderes después de la del pasado 7 de diciembre, en la que Biden volvió a recalcar el compromiso de Estados Unidos con la integridad territorial de Ucrania e incluso amenazó a Rusia con sanciones económicas "sin precedentes" si se producía un hipotético ataque, algo que el Kremlin ha negado.

Rusia eliminará las amenazas para su seguridad si EE. UU. y la OTAN no conceden garantías

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha asegurado que Rusia eliminará unilateralmente las amenazas para su seguridad si en un "plazo razonable" de tiempo EE. UU. y la OTAN no conceden las garantías que les exige el Kremlin para rebajar la tensión.

"No permitiremos que enmarañen nuestras iniciativas en discusiones interminables. Por lo que sabemos, los proyectos que preparamos se están estudiando en Washington y otras capitales occidentales", dijo Lavrov sobre las negociaciones que arrancarán el 10 de agosto en Ginebra.

Subrayó que, para Moscú, es "extremadamente importante" la participación en las negociaciones "de altos mandos militares de EE. UU. y los países de la Alianza", que podrían conducir a acuerdos sobre control de armamento convencional.

También destaco que Moscú no se conformará con nada que no sean garantías jurídicas y vinculantes por escrito ya que, "los colegas occidentales incumplen sus compromisos políticos de manera sistemática, no digamos ya las promesas verbales realizadas a los dirigentes soviéticos y rusos".

Denunció que la guerra en Ucrania "está lejos de terminar" debido a la reticencia de Kiev a arreglar el conflicto y acusó a Occidente de apoyar las "aspiraciones militaristas" ucranianas con armamento e instructores.