06/01/2022 17:12 Internacional Estados Unidos Biden culpa a Trump del asalto al Capitolio: "No puede aceptar que perdió las elecciones" AGENCIAS | EITB MEDIA Hace justo un año cientos de seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio alentados por el expresidente republicano, que hoy sigue insistiendo en que las elecciones fueron amañadas. En el asalto murieron cinco personas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha acusado al expresidente Donald Trump (2017-2021) de crear una "red de mentiras" sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio hace un año.

"Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió", ha afirmado Biden en un discurso desde el Capitolio, en el primer aniversario del ataque que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos.

Aunque no mencionó por su nombre a Trump, Biden ha dedicado buena parte de su discurso a criticar a su predecesor, quien justo antes del asalto del 6 de enero de 2021 alentó a sus seguidores -congregados en Washington- a marchar hacia el Capitolio y "luchar" para evitar que se refrendara el resultado electoral.

"El expresidente de Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora más el poder que los principios", ha afirmado Biden.

En ese sentido, ha denunciado que Trump y sus aliados han decidido que "la única forma de ganar para ellos es suprimir el voto y subvertir las elecciones", en un contexto de crecientes reformas a nivel estatal que, en la práctica, prometen dificultar el voto de las minorías y las personas con menos recursos económicos.

"No puedes amar nuestro país solo cuando ganas. No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. No puedes ser patriótico cuando abrazas las mentiras y las permites", ha agregado.

Visiblemente irritado, el presidente ha insistido en que hay "cero pruebas" de las denuncias de fraude electoral que Trump difundió tras las elecciones de 2020, y que han provocado que la mayoría de los votantes republicanos sigan todavía sin creer que Biden ganara de forma legítima los comicios.

"Él no solo es un expresidente. Es un expresidente derrotado, por un margen de más de 7 millones de sus votos, en unas elecciones completas, libres y justas", ha subrayado.

Trump insiste en que las elecciones fueron amañadas

En respuesta a Biden, Trump ha insistido en que se deberían discutir las elecciones presidenciales "amañadas" de 2020, en las que perdió ante el demócrata.

"Se salieron con la suya y está llevando a la destrucción de nuestro país", ha manifestado Trump.

El republicano ha añadido que Biden está destruyendo el país con "políticas locas de fronteras abiertas, elecciones corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionales y cierres de escuelas devastadores".

Además, Trump ha criticado a los medios de comunicación, al rechazar que se refieran al supuesto fraude electoral como la "gran mentira".

"Los demócratas quieren adueñarse de este día 6 de enero para avivar los miedos y dividir a Estados Unidos", ha enfatizado el republicano.

El asalto al Capitolio

El 6 de enero del pasado año, unas 10.000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara la victoria del ahora presidente estadounidense, Joe Biden, frente al candidato republicano en las elecciones de noviembre de 2020.

El expresidente, que se negó a aceptar su derrota contra Biden en las elecciones de 2020, dio un mitin ante sus seguidores justo antes del asalto, en el que alentó a la multitud a marchar hacia el Capitolio y "luchar" para evitar que se certificara el resultado electoral.

Trump fue sometido a un juicio político en el Senado por su responsabilidad en el asalto, pero fue absuelto gracias a los votos de los republicanos, y los pocos legisladores de ese partido que votaron a favor de condenarlo se han convertido prácticamente en parias dentro de la formación.

En los incidentes que se registraron durante el asalto al Capitolio murieron cinco personas y hubo más de 140 heridos.