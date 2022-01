24/01/2022 10:53 Internacional Ucrania La UE no reducirá el personal de su Embajada en Kiev y pide no dramatizar Agencias | EITB MEDIA Estados Unidos ha ordenado reducir el personal no esencial y los miembros de la familia de la Embajada estadonunidense en Kiev. Escuchar la página Escuchar la página

Vista general de la Embajada de EE. UU. en Kiev, Ucrania. Foto: EFE.

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, ha asegurado este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no "dramatizar".

"No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica. No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", ha dicho Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas.

Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en las que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal no esencial y los miembros de la familia de la Embajada estadonunidense en Kiev.